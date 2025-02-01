Narin Güran davası: Tutuklu sanıklar başka cezaevlerine sevk edildi

Diyarbakır’da, sekiz yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin görülen davada hakkında ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen tutuklu abi Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran başka cezaevine sevk edildi.

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Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuştu.

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ve abi Enes Güran’a ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’sa ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmış, cinayettense beraat etmişti.

Amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: “Müvekkilim Salim Güran Erzurum’a, Enes Güran da Erzincan’a sevk edilmiştir. Yüksel hanımın nereye sevk edildiğini teyit edemedim. Nevzat Bahtiyar’ın sevki yapılmamış, kendisi Diyarbakır’da. Kamuoyuna duyurulur.”

DHA‘nın aktardığına göre itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın Adana’da bir cezaevine sevk edildiği belirtildi.

Anne Yüksel Güran’ınsa Erzincan’daki cezaevine gönderildiği öğrenildi.