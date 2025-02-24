Narin Güran cinayetinde yeni iddianame kabul edildi: Üç çocuğa hapis istemi

Narin Güran cinayetinde tutuksuz yargılanan üç çocuk hakkındaki iddianame kabul edildi. Hapsi istenen çocuklar ‘suçluyu kayırmakla’ suçlanıyor.

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21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu.

Cinayete ilişkin ilk davada anne Yüksel, abi Enes ve Amca Salim Güran ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilmişti.

Narin’in bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’aysa ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme‘ suçundan dört yıl altı ay hapis cezası verilmişti.

Cinayetle ilgili bir diğer soruşturmaysa tutuksuz yargılanan Salim Güran’ın 16 yaşındaki işçisi R.A, 16 yaşındaki M.G. ve 17 yaşındaki İ.K. hakkındaydı.

Bu kapsamda Diyarbakır başsavcılığınca hazırlanan iddianame 2’nci çocuk mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 20 Mart’ta görülecek.

Dosyanın ayrıca Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde altısı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi talep edildi.