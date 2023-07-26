Nafakaya ‘süre sınırı’ yeni bakanın da gündeminde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz” dedi.

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Göktaş, göreve geldikten sonra ilk kez Ankara‘da gazetecilerle bir araya geldi.

Independet Türkçe’den Gökçen Tuncer’in aktardığına göre ‘süresiz nafaka konusu’nu önemsediğini söyleyen Tuncer, şunları dedi:

“Bazı insanlar 1990’lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz. Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım.

Süresiz nafaka, adil bir durum değil. Bu durumun gerçekten önemli bir şekilde ele almaması lazım. Açıkça sormak istiyorum. Süresiz bir nafaka sizin için adil mi?”

Bozdağ taslak hazırlamıştı

Eski adalet bakanı Bekir Bozdağ, AKP’nin dönem dönem gündeme getirdiği ‘nafaka sorunu’ konusunda geçen yıl bir taslak hazırlamıştı.

Taslağa göre iki yıla kadar evli kalanlarda beş, beş ila 10 yıl süren evliliklerde 12 yıl nafaka ödenmesi planlanıyor. 15 yıldan fazla süren evliliklerde de evlilik süresine bakılacak. Nafaka bitiminde eşin maddi durumu incelenecek, süreye iki-üç yıl daha eklenebilecek.

Boşanma davalarında nafaka hakim tarafından belirleniyor. Uygulamada nafaka ödemesi ‘süresiz’ olabiliyor.