Diken

Yaramazlara biraz batar!

Naci Görür ‘yöneticiler görsün’ diye yazdı: Bizi vitrin süsü gibi kullandılar

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem hakkında oluşturulan komisyonlarda yerbilimcilerin sadece ‘süs gibi’ vitrine koyulduklarını, tavsiyelerinin dinlenmediğini anlatarak sitem etti.

Naci Görür. (YouTube)
Naci Görür. (YouTube)

Twitter’dan açıklama yapan Görür, yöneticilere şöyle sitem etti: “Arkadaşlar biraz uzun süreyle tweetler atacağım. Bu tweetler eğer dinlerlerse idareci ve siyasilere yönelik olacak. Yazarsam belki okurlar diyorum. Bizim öyle danışma komisyonlarına seçilmemizden bir şey çıkmıyor. Kendi bildiklerini yapıyor, bizi de süs gibi vitrine koyuyorlar.”


Görür, mesajlarının devamında da yedi öneriyi şöyle sıraladı;

  1. İstanbul ve yakın çevresindeki çoğu sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri Marmara Bölgesi’nin dışına çıkartılmalı, bunun için Anadolu’da uygun ortamlar hazırlanmalı ve teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir. 
  2. İstanbul’a nüfus celbedecek olan yatırımlar durdurulmalı ve İstanbul’dan Anadolu’ya göç hızlandırılmalı ve devlet eliyle özendirilmelidir. 
  3. İstanbul’da daha fazla bina ruhsatı verilmemeli imar ve iskan kısıtlanmalıdır. 
  4. İstanbul’da altyapı ve yapı stoku hızla elden geçirilmeli ve deprem dirençli yapılmalıdır. 
  5. Bu işleri aksatacak yasalar yerine yenileri çıkartılmalıdır. 
  6. Bina muayeneleri vatandaş isteğine bağlı olmadan bizzat ve hızla devlet eliyle geçekleştirilmelidir. 
  7. Deprem dirençsiz binalar bizzat devlet tarafından dirençli hale getirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Eğer vatanda da işin içine sokulacaksa, uzun süreli ucuz kredi  verilmelidir.

Naci Görür sandığı işaret etti: Güç elimizde

SON HABERLER

Yeniden Refah’la protokol: 6284 yerine ‘mevcut yasa’

AKP, Yeniden Refah Partisi’yle (YRP) yaptığı protokolde, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesini kabul etti. Ancak, yasanın adı yerine ‘mevcut yasa’ ifadesi kullanıldı.

Prof. Dr. Uyduranoğlu: Türkiye, susuzluk nedeniyle göç verir hale gelebilir

Türkiye, halen kişi başına düşen 1.519 m³’lük su miktarıyla ‘su sıkıntısı çeken’ bir ülke. 2030’da kişi başına düşen su miktarı da 1.120 m³’e düşecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Türkiye’nin su fakiri olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Bu nedenle göç verir hale gelebilir” dedi.

Putin: Belarus’a taktik nükleer silah yerleştireceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, “Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız.” dedi.