Naci Görür ‘yöneticiler görsün’ diye yazdı: Bizi vitrin süsü gibi kullandılar

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem hakkında oluşturulan komisyonlarda yerbilimcilerin sadece ‘süs gibi’ vitrine koyulduklarını, tavsiyelerinin dinlenmediğini anlatarak sitem etti.

Naci Görür. (YouTube)

Twitter’dan açıklama yapan Görür, yöneticilere şöyle sitem etti: “Arkadaşlar biraz uzun süreyle tweetler atacağım. Bu tweetler eğer dinlerlerse idareci ve siyasilere yönelik olacak. Yazarsam belki okurlar diyorum. Bizim öyle danışma komisyonlarına seçilmemizden bir şey çıkmıyor. Kendi bildiklerini yapıyor, bizi de süs gibi vitrine koyuyorlar.”

Görür, mesajlarının devamında da yedi öneriyi şöyle sıraladı;

İstanbul ve yakın çevresindeki çoğu sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri Marmara Bölgesi’nin dışına çıkartılmalı, bunun için Anadolu’da uygun ortamlar hazırlanmalı ve teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir. İstanbul’a nüfus celbedecek olan yatırımlar durdurulmalı ve İstanbul’dan Anadolu’ya göç hızlandırılmalı ve devlet eliyle özendirilmelidir. İstanbul’da daha fazla bina ruhsatı verilmemeli imar ve iskan kısıtlanmalıdır. İstanbul’da altyapı ve yapı stoku hızla elden geçirilmeli ve deprem dirençli yapılmalıdır. Bu işleri aksatacak yasalar yerine yenileri çıkartılmalıdır. Bina muayeneleri vatandaş isteğine bağlı olmadan bizzat ve hızla devlet eliyle geçekleştirilmelidir. Deprem dirençsiz binalar bizzat devlet tarafından dirençli hale getirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Eğer vatanda da işin içine sokulacaksa, uzun süreli ucuz kredi verilmelidir.