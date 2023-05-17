Myanmar’daki Mocha Kasırgası’nda ölenlerin sayısı 400’ü aştı

Myanmar’ın Arakan eyaletinde Mocha Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti.

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Arakan Rohingya Ulusal Örgütü’nün (ARNO) açıklamasında, Mocha Kasırgası’nın, 14 Mayıs’ta Bangladeş’in Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere ev sahipliği yapan sahil kenti Cox’s Bazar ile Myanmar’ın Arakan eyaletinin Kyaukpyu bölgesini vurduğu hatırlatıldı.

Merkezi Britanya’nın başkenti Londra’da bulunan ARNO’nun açıklamasında, kasırgada Arakan’da çoğu Müslüman en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Can kaybının artmasından endişe edildiği belirtilen açıklamada, kasırganın Arakan’ın başkenti Sittwe’de büyük yıkıma yol açtığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Arakan’da 10 binden fazla evin zarar gördüğü bilgisi yer aldı.

Myanmar’da 2021 darbesiyle yönetimi ele geçiren ordunun kasırgayla ilgili yeterli önlemleri almadığı ve afet müdahalesinde yetersiz kaldığına işaret edilen açıklamada halkın içme suyu, ilaç, barınma ve gıda gibi ihtiyaçlarının hat safhada olduğu vurgulandı.

Özgür Rohingya Koalisyonu kurucularından Nay San Lwin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sittwe’deki mülteci kamplarında, 2012’den bu yana yaklaşık 130 bin Arakanlı Müslüman’ın bulunduğunu söyledi.

Kasırgada kampların yanı sıra Sittwe’de ev, okul gibi birçok bina ile altyapı sistemleri de zarar gördü.

Mocha Kasırgası

14 Mayıs’ta meydana gelen Mocha Kasırgası’nın ardından arama kurtarma çalışmalarında beş kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5’inci kategori olarak belirlenen Mocha Kasırgası nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde ‘acil durum’ ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar‘da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.

Tahliyeler devam ederken halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yayınlanmıştı.

Bangladeş’te de tahliye edilen kişi sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Myanmar’da 2008’deki Nargis Kasırgası’nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.