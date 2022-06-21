‘Müzik yasak’ denip sahneden indirilen şarkıcı: Bu ülkeden çok sıkıldım

Şarkıcı Sefo, Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser verdiği sırada Covid-19 önlemleri kapsamında devam eden ‘müzik yasağı’ gerekçesiyle saat 00:30’da sahneden indirildi.

Valilik kararına tepki gösteren şarkıcı “Bu ülkeden gerçekten çok sıkıldım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 tedbirleri gerekçesiyle Haziran 2021’den itibaren bar ve gece kulübü gibi yerlerde müzik yayınının saat 00:00’da sona ereceğini açıklamıştı. Daha sonra bu yasak 01:00’e kadar uzatılmıştı.

Covid-19 kapsamında alınan önlemlerin müzik yasağı hariç hepsi kaldırılırken, tepkilere rağmen konuyla ilgili hala bir düzenleme yapılmadı.

Şarkıcı Sefo da yasak nedeniyle sahneden indirildi.

Sefo karara video çekerek tepki verdi: “Arkadaşlar saat 00:30. Bodrum’dayız ve ben sahneden indirildim. Valiliğin talimatıyla biz sahneden indirildik. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Ben bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Böyle bir şey olamaz. Saat 00:30’ya. 00:30. 01:00’e kadar değil miydi bu? Bu saçmalık ya. Anlam yok.”