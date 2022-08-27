Müzik meslek birlikleri Gülşen’in arkasında

Dört müzik meslek birliği ortak açıklamasında Gülşen’e destek vererek hukuka ve adalete vurgu yaptı.

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Musiki Eseri Sahipleri Meslek Grubu (MSG), Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP) ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) basın kuruluşlarına gönderdiği yazılı açıklamada hukuk ve adalet vurgusu vardı:

“Sanatçı Gülşen’in tutuklanması hususunda müzik meslek birlikleri olarak bir açıklama yapma gereği duymaktayız.

Sanatçı Gülşen’in aylar önce bir konseri esnasında yapmış olduğu bir yorum nedeniyle dün akşam itibariyle tutuklanması, ülkemizde hukukun herkese adaletli ve eşit olarak uygulanması gereğinin ne kadar önemli ve hassas bir konu olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı.

Ceza hukukunun en temel ilkesi olan suç ve ceza arasındaki orantılılık ilkesi, işlenen suçun ağırlığı ve orantılı ceza ve güvenlik tedbiri uygulanmasını gerektirir. Ne yazık ki bu uygulamada bu ilkenin göz ardı edildiğini gördük.

Müzik Meslek Birlikleri olarak ülkemizde hukukun üstünlüğünün egemen olması, herkese eşit şekilde uygulanan bir adalet anlayışının hakim olması, laik ve demokratik bir ülkenin olmazsa olmazlarının unutulmaması gönülden temennimiz ve devletimizden talebimizdir.”