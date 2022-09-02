Mutfak tadilatı sırasında bulunan altın sikkeler açık artırmaya çıkıyor

Britanya’nın kuzeyinde bir ev tadilatında mutfak döşemelerinin altından çıkan 18’inci yüzyıla ait altın sikkelere 5 milyon liradan fazla değer biçiliyor.

Fotoğraf: Spink & Son

CNN’in haberine göre, açık artırmayı düzenleyen müzayede evi Spink & Son, söz konusu keşfi ‘Britanya’da şimdiye kadar ortaya çıkarılan 18’inci yüzyıl İngiliz altınlarının en büyük hazinelerinden biri’ olarak niteledi.

2019’da Kuzey Yorkshire, Ellerby’deki evlerinin mutfaklarını yenileyen ev sakinleri beton ve döşeme tahtalarının altında tuzla kaplanmış bir toprak fincan buldular. Su bardağı büyüklüğündeki fincanın içinden 1610-1727 tarihleri ​​arasına ait 260’tan fazla altın sikke çıktı.

Uzmanlar, bugünün harcama gücüyle bakıldığında madeni paraların tahmini değerinin 116 bin dolar (2 milyon 113 bin lira) olduğunu söylüyor.

Müzayede için biçilen değer ise 290 bin dolar (5 milyon 283 bin lira) civarında.

Basın açıklamasında, paraların 1694’te evlenen Joseph Fernley – Sarah Maisters çiftine ait olduğu, ailenin

16-18’inci yüzyıllar arasında demir, kereste ve kömür ticaretiyle uğraştığı ve hukukçular çıkardığı belirtildi.

Önümüzdeki ay açık artırmayı gerçekleştirecek Spink & Son’dan Gregory Edmund, “Joseph ve Sarah, yeni kurulan Bank of England’a, ve ‘banknot’a güvenmedikleri için İngiliz İç Savaşı’ndan ve öncesinden kalma madeni parayı evde saklamayı tercih etmişler” dedi.