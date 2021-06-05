Mustafa Öztürk: Mutlu fikrimizin konusu olan şeyler

Happy idea (mutlu fikir), yani olmasını istediğimiz gibi düşünmek…

Demokrasi, özgürlük, hak, hukuk, ehliyet, liyakat gibi değerler ve ideallerin siyasal ve toplumsal düzlemde gerçek karşılıklar bulmasına yönelik mutlu fikirler, birilerine veya birtakım süreçlere havale/ihale yoluyla asla gerçek karşılıklar bulmaz.

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Birileri gelsin, bizi iyi yönde değiştirsin ve tüm eksikliklerimizi gidersin diye düşünmekle de hemen hiçbir şey olması istenen şekilde olmaz.

Mutlu fikrimizin konusu olan şeyler, sürekli çaba sarf ederek, uğruna bedel ödeyerek gerçekleşecek değerler ve ideallerdir.

Cumhuriyet Türkiye’sinde kendi söylemini dinî değerler ve kavramlarla mezceden siyasi hareketlerin hiçbirinde demokrasi, hukuk, özgürlük, liberallik gibi kavramların hemen hiçbir anlam ifade etmediği, bilakis söz konusu hareketlerin Tanzimat’tan bu yana süregelen rövanşizm ideolojisinden beslendiği ve siyasi iktidar ele geçirildiğinde otoriterliğin daniskasını sergilediği gerçeği de artık tecrübeyle sabittir.

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Mustafa Öztürk’ün yazısı