Mustafa Karaalioğlu: Tekrar eski hale dönmenin yarattığı psikolojik gerilim

Büyük bedeller ödeyerek, büyük zamanlar harcayarak zor işlerin üstesinden geldikten sonra tekrar eski hale dönmenin yarattığı sosyal ve psikolojik gerilim, Türkiye atmosferini kuşatmaktadır.

Bir ülke, daha iyisini ummayı bırakıp mevcut hali korumaya rıza gösteriyorsa orası için kaygılanmak azdır.

Reklam

Türkiye bugün, birikiminden, potansiyelinden ve hak ettiğinden aşağı bir seviyeye tutunabilmeyi başarı kabul edecek seviyeye inmiştir.

İktidar da azalan beklentileri işlerin yolunda gittiğine dair bir işaret olarak kabul ediyor ve bu halin seçime doğru yukarı çevrilebilir bir zemin olduğunu varsayıyor.

İktidar, durumu kavrayamadığı ve kabul edemediği için sistemi kuşatan siyasetsizlik ülkeye kaybettiriyor. İktidar bir yol bulamadığı için her yaştan insanlar başka ülkenin yollarına bakıyor.

Reklam

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı