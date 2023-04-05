Mustafa Balbay: Soylu, Saray’a ‘Benim milletvekili olup dokunulmazlığa ihtiyacım yok’ demiş

Erdoğan bakanları milletvekili olarak atayacağını daha önce ilan etti. Her bakan merakla hangi ilden milletvekili olacak, Saray’dan çıkacak kararı bekliyor. Bakarsın İstanbul beklerken Kahramanmaraş olmuş, bakarsın Samsun beklerken Bursa olmuş!

Milletvekilliğine atanma kararnamesi henüz kesinleşmemiş bakanların başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geliyor. Soylu’nun bakanlığı bırakmama eğiliminde olduğu biliniyor.

Siyasetçilerin ağzı torba değil ki büzesin; sözüm ona Soylu Saray’a haber göndermiş, “Benim milletvekili olup dokunulmazlığa ihtiyacım yok” demiş. Asıl vermek istediği mesaj da şöyleymiş:

-Benim asıl dokunulmazlığım, içişleri bakanı olarak kalmamdır.

Mustafa Balbay’ın yazısı