Mustafa Balbay: Seçimi tümüyle yok saymaya yönelik bir tehdit

Günlerdir tartışılan soru şu:

– İçişleri bakanının 14 Mayıs bir siyasi darbe girişimdir, sözü ne anlama geliyor?

Yanıtı eğip bükmenin gereği yok. Bunun anlamı şu:

Seçimi kaybedersek sonuçları saymayacağız!

Bunu 7 Haziran 2015’te denemişler ve başarmışlardı!

Ancak bu kez seçimi saymamaktan öte tümüyle yok saymaya yönelik bir tehdit söz konusu.

Bakanın sözel şiddeti devam ederken bir de YSK’ye paralel seçim gecesi planı yaptığı, ilçe seçim kurullarının sonuçları İçişleri’ndeki özel birime de göndermesini istediği ortaya çıktı.

Mustafa Balbay’ın yazısı