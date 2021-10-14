‘Musluk suyu içmeyin’ diye uyardılar: Benzin karışmış olabilir

Kanada’nın Iqaluit kentinde yetkililer, benzin karışma olasılığına karşı halkı musluk suyu içmemeleri konusunda uyardı.

Halk, evdeki su ihtiyacını nehirden karşılamaya çalışıyor. Fotoğraf: www.theglobeandmail.com

Acil durum ilan edilen kentte, musluk suyunun yemek pişirirken de kullanılmaması ve kaynatılarak da tüketilmemesi istendi. Sudan örnek alındığı ve test sonuçlarının önümüzdeki hafta çıkacağı belirtilirken özellikle bebeklerin musluk suyuyla banyo yaptırılmaması gerektiğinin altı çizildi. Yetişkinlerin banyo ve temizlikte musluk suyu kullanabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Iqaluit ve komşusu Apex’te okullar ve resmi kuruluşların binaları kapatıldı.

Geçen hafta bazı kent sakinlerinin sudan benzin kokusuna benzeyen bir koku geldiği yönündeki şikayeti üzerine inceleme başlatıldığını açıklayan kent yönetimi, bir su arıtma tesisinde ‘bulaşma’ olmuş olabileceğini duyurdu.

Yetkililer, önümüzdeki üç gün içinde 80 bin litre temiz su dağıtmayı planlarken, nehirden su çekerek ve bulaşmanın olduğu su tankını bypass ederek sorunu çözmeye çalışıyor.