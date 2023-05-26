Musk’ın ‘beyin çipi’ projesi insan deneyleri için onay aldı

ABD’li girişimci Elon Musk’a ait Neuralink firması, beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denemelerine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay aldığını açıkladı.

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Neuralink’in açıklamasında FDA onayı ‘birçok insana yardım edilmesini sağlayacak önemli bir adım’ olarak nitelendirdi.

Açıklamada, deney aşaması başvuruları için gerekli bilgilerin verileceği belirtildi.

Neuralink firması, söz konusu projeyle, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Daha önce primatlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedildi.

Öte yandan uzmanlar, Neuralink’in beyin implantlarının, yaşanabilecek muhtemel teknik ve güvenlik endişeleri dikkate alınarak ön çalışmaların daha dikkatli ve geniş kapsamlı yapılması konusunda uyarıyor.