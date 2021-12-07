Elon Musk beyin çipi için tarih verdi

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk kurucuları arasında yer aldığı teknoloji şirketi Neuralink’in, insanlara beyin çipi takmaya başlaması için planlanan tarihi açıkladı.

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2016’da kurulan Neuralink beyin aktivitelerini eş zamanlı olarak kaydedip uyaran bir çip geliştiriyor. Çipin ağır omurilik yaralanmaları ve nörolojik bozuklukların tedavisi için kullanılması amaçlanıyor.

Wall Street Jornal’ın düzenlediği CEO’lar zirvesinde konuşan SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Musk şirketin 2022 planlarını anlattı: “Neuralink maymunlarda çok iyi çalışıyor. Güvenli olduğunu doğrulayan birçok test yapıyoruz. Neuralink cihazı güvenli şekilde de çıkarılbiliyor. Önümüzdeki yıl ilk kez ciddi omurilik yaralanması olan insanlara takmayı planlıyoruz, FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) onayı bekleniyor.”

Ancak bu, Musk’ın beyin çiplerinin insanlarda kullanımı için ilk kez tarih verişi değil. Şubat ayında bu yılın sonunda, 2019’da ise geçen yıl insan deneylerine başlamayı planladıklarını duyurmuştu.

Şirket nisan ayında beynine çip takılan bir maymunun bu sayede ping pong oynadğı videoyu paylaşmıştı.