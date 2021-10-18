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Yaramazlara biraz batar!

Musk spekülasyonu sürdürüyor: Şimdi de Hamster Coin’in fiyatını şişirdi

Kripto para piyasasında yaptığı spekülasyonlar nedeniyle sık sık gündem olan Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, bu kez de Hamster Coin (Ham) isimli bir tokene el attı.

Fotoğraf: Reuters

Musk özellikle Twitter hesabından attığı tweetlerle kripto para piyasasında ‘shitcoin‘ olarak bilinen coin ve token’ların fiyatlarında ciddi hareketlere yol açıyor.


Shitcoinler genel olarak kripto para dünyasında sabit bir hedefi olmayan, yapay yollarla fiyatı şişirilmiş, hiç bir şekilde kullanıcıya hizmet etmeyen unsurlar olarak tarif ediliyor.

Uzmanlara göre bu tarz unsurlara yatırım yapmak paranızın birden sıfırı görmesine de neden olabilir.

Musk’ın tweeti sonrası bu gece bazı kripto borsalarında listelenecek olan Hamster Coin’de ise fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı.

Dogecoin tepetaklak oldu

Musk’ın gözdesi Dogecoin, bu yıl yaşanan boğa döneminin gözdesi olmuş yüzde 8000’in üzerinde değer kazanmıştı.

3 Mayıs’ta 0,74 dolara kadar ulaşan Doge, kripto piyasasındaki çöküş sonrası 0,16 dolara kadar düştü.

2013 yılında şaka amaçlı çıkan Doge bugün 0,25 dolar seviyesinde.

‘Musk’ın favorisi’ Dogecoin tepetaklak

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Fiyatı katlanarak yükseliyor: Dogecoin için 8 Mayıs beklentisi

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