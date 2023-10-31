Musk, bir yılda Twitter’ın fiyatını yarıdan fazla düşürmüş

Twitter (X), çalışanlarına gönderdiği bir notta geçen sene Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı platformun şimdi 19 milyar dolar olduğunu kaydetti.

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Amerikalı iş insanı Elon Musk Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın almıştı.

New York Times’ın aktardığına göre X, bugün şirket içi bir notta çalışanlarına, şirketin değerinin 19 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Son olarak X’te küçük bir hissesi olan yatırım şirketi Fidelity, ağustos sonunda şirkete 16,9 milyar dolar fiyat biçmişti.

ABD’nin önde gelen iş dergilerinden Forbes’a göre Musk, 214,8 milyar dolar’la dünyanın en zengin insanı. Servetinin büyük çoğunluğunu CEO’su olduğu Tesla ve SpaceX oluşturuyor.

İşler ‘yolunda gitmedi’

Musk, Twitter’ı satın aldıktan platformun adını X olarak değiştirmek, sitenin içerik denetleme kurallarını gevşetmek, doğrulama onay işareti almak için kullanıcılardan ücret almak ve bir kullanıcının görüntüleyebileceği gönderi miktarını veya bir kullanıcının gönderebileceği doğrudan mesaj miktarını geçici olarak sınırlamak gibi kutuplaştırıcı kararlar aldı.

ABD’li girişimci, eylülde platformu satın almasından bu yana reklam gelirlerinin yüzde 60 düştüğünü açıkladı.

İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League) gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Musk’tan sonra platformda nefret söylemi, ırkçılık ve tacizde artış olduğunu bildirdi. Musk, kuruluşu dava etmekle tehdit etti.

Twitter, çalışanlarına söz verdiği kıdem tazminatını ödemeyi reddettiği, kira ve ofis ücretlerini ödemeyi reddettiği ve bölgesel bir jet şirketiyle imzaladığı bir sözleşmeyi ihlal ettiği iddialarıyla ilgili davalarla karşı karşıya kaldı.

Teknoloji devlerinin yapamadığını yapmak istiyor

‘X’ harfini daha önceki pek çok iş girişiminde kullanan Musk, Twitter’ı satın aldığından beri uygulamayı daha kapsamlı hale getirmeye çalışıyor. Twitter’ı bir ‘süper uygulama’ haline getirme hedefinin olduğunu dile getirirken, mesajlaşlaşılabilen, mal ve hizmetler için ödeme ve video akışını yapabilen Çin merkezli dev platform WeChat’ten övgüyle söz ediyor.

ABD’li işadamı, Twitter’ı satın alma sürecinde “Twitter’ı satın almak, her şeyin uygulaması X’i yaratmayı hızlandırıyor” demişti.

Ama önceki deneyimler Musk’ın önünde çetin bir yol olduğunu gösteriyor. Daha önce birçok teknoloji firması, bankacılık devleri karşısında bu yola çıkmış ve uzayan onay süreçleriyle rekabet karşısında vazgeçmişti.