Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif yasalaştı

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında belediyeler, altı ay içerisinde iş termin planlarını Bakanlığa sunmak ve üç yıl sonunda da ileri atıksu arıtma tesislerini kurup işletmeye almak zorunda olacak.

Belediyeler atıksu gelirlerinin yarısını, atıksu arıtma tesislerinin kurulması ve işletilmesinde kullanmak üzere ayıracak.

Denizlerde kirliliğe yol açan atıklara verilen cezalar artırılacak.

Tamamlanan yapıların izlenmesi için ‘bina kimlik sertifikası’ uygulaması getirilecek.

Bina kimlik sertifikası alan yapılar, beşer yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenecek.

Tarımsal desteklemelerden yararlanmak için başvurulduğu halde, meri mevzuat uyarınca bazı gerekçelerle bunlardan yararlanamayanlara, gerçek üretim yaptığının tespiti halinde hak ettikleri destekleme parası ödenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya idarece, binanın bulunduğu arsanın tehlikeli durumu veya hasar bakımından acilen boşaltılması ve yıktırılması gerektiği belirlenen binalar riskli yapı olarak kabul edilecek.

Coğrafi bilgi sistemi kapsamındaki yazılımlar, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi standartlarıyla uygunluğu sağlanmak amacıyla Bakanlıkça sertifikalandırılacak.