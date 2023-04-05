Murat Muratoğlu: Varlık Fonu, geçen hafta borçlarına 790 milyon euro daha ekledi

Adı Türkiye Varlık Fonu … Varlık olmayınca elde borçlanıyor el aleme… Ne kaldı ki seçime… Al alabildiğin kadar sonrasını hiç düşünme! Geçen hafta borçlarına 790 milyon Euro daha ekledi… Bu borçlanmanın ardından üç kamu bankasına 111.7 milyar TL sermaye aktarıldı! Aktarılmasa bankalar takladaydı…

Ziraat Bankası’na 49.7 milyar, Türkiye Halk Bankası’na 30 milyar ve Türkiye Vakıflar Bankası’na 32 milyar TL sermaye eklendi. Güzel kardeşim 6 Şubat deprem felaketi sonrasında, “Türkiye tek yürek” kampanyasında 20’şer milyar lira yardım yapan bu bankalar değil miydi? Yurt dışından yüksek faiz ile borç alınan paraları mı bağışladılar?

Murat Muratoğlu’nun yazısı