Murat Muratoğlu: Türkiye’nin yükselen burcu dolar

Türkiye’nin yükselen burcu dolar… Her gün üzerine koya koya gidiyor maşallah… Türk Lirası karşısında kendi rekorunu kırmaya doyamadı. En son 25.50 civarındaydı… Yaşanan artış ne dünün ne bugünün kararları nedeniyle oldu. İki yıldır izlenen yanlış politikaların, inat etmenin en önemlisi bilgisizliğin sonucu… Peki, Türk Lirası neden durmaksızın değer kaybediyor? Onu bu köşeye sığdırmak imkansız…

En iyisi sizin bana kaybetmemesi için sebep saymanız… Aklınıza gelmedi değil mi? Gelmez tabii… Yok ki! İşin aslı Türk Lirası’nın bu kadar hızlı değer kaybetmesinin arkasında bilinçli bir şekilde yapılan açıklamalar, aksiyonlar, kararlar var. Belli ki bunun olmasını istiyorlar. Size şöyle anlatayım, dışarıdan cash lazım… Net rezerv mi, brüt rezerv mi tartışmalarının geldiği noktada içeridekiler sadece ekrandaki sayılardan ibaret… Fiziki olarak pek azı mevcut…

Murat Muratoğlu’nun yazısı