Murat Muratoğlu: Sorunların en ağırlarından biriyle karşılaşacağız

Diğer yandan ülke döviz çekmeli… Araplardan gelen paranın limiti doldu. Rusya’dan da buraya kadar. Batı ülkeleri Türkiye’yi çoktan raporlarından kaldırdılar. Döviz rezervleri sıkıntılı olan yatırım çekmesi bu şartlarda mümkün görünmeyen, tüketime ve ithalata dayalı bir büyüme modeline sırtını dayamış bir ekonomi kredi genişlemesiyle ülkeyi daha ne kadar taşır ki? Para basmanın faturası 3 ila 6 ay arasında çıkar. Seçimden sonra bizi bekleyen sorunların en ağırlarından biriyle karşılaşacağız. Kimsenin elinde sihirli değnek olmadığına göre… Yüksek enflasyon olarak gösterecek kendini bize… Enflasyon, Türk Lirası’nın erimesi demek… Yani yönetime kim gelirse gelsin birilerinin iddia ettiği gibi Türk Lirası değer falan kazamayacak. Enkaz ile yüzleşme olacak.
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Tarantino çizgi roman kahramanı
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Beşi yerli 10 film vizyonda
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İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kurşunlandı
İYİ Parti İstanbul il başkanlığı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor.
Mevduat faizleri 20 yıldır bu kadar yükselmemişti
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Trump bir ilki başardı: ‘Porno yıldızına sus payı’ndan cezai suçlamayla karşı karşıya
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BDDK, T.O.M. Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verdi.
Japonya çip savaşında: Çin’e ihracat kontrollerini sıkılaştırıyor
Japonya hükümeti, yarı iletken çip üretim malzemelerinin Çin’e ihracatındaki kontrolleri sıkılaştıracağını açıkladı.
MHP, AKP logosuna güvenmemiş: Üç hilali görmeyen oy vermez
MHP’li yetkili, AKP’yle ortak listeden girmeyi, seçmeni ‘üç hilal logosunu görmezse oy kullanmaz’ diye reddettiklerini söyledi.