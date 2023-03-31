Murat Muratoğlu: Sorunların en ağırlarından biriyle karşılaşacağız

Diğer yandan ülke döviz çekmeli… Araplardan gelen paranın limiti doldu. Rusya’dan da buraya kadar. Batı ülkeleri Türkiye’yi çoktan raporlarından kaldırdılar. Döviz rezervleri sıkıntılı olan yatırım çekmesi bu şartlarda mümkün görünmeyen, tüketime ve ithalata dayalı bir büyüme modeline sırtını dayamış bir ekonomi kredi genişlemesiyle ülkeyi daha ne kadar taşır ki? Para basmanın faturası 3 ila 6 ay arasında çıkar. Seçimden sonra bizi bekleyen sorunların en ağırlarından biriyle karşılaşacağız. Kimsenin elinde sihirli değnek olmadığına göre… Yüksek enflasyon olarak gösterecek kendini bize… Enflasyon, Türk Lirası’nın erimesi demek… Yani yönetime kim gelirse gelsin birilerinin iddia ettiği gibi Türk Lirası değer falan kazamayacak. Enkaz ile yüzleşme olacak.

Murat Muratoğlu’nun yazısı