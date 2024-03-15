Fakirlik artıkça fakirliği yönetme çabaları bir harika… Millet simide muhtaç hale gelince ve parası onu bile almaya yetmeyince duruma el atıldı haliyle… Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre ekmek fiyatındaki gibi simit fiyatı belirlenirken ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığı’ndan olumlu görüş alınacak. Türkçe meali; simit fiyatlarını iktidar belirleyecek. Ülkede basılı en büyük banknot ile et veya peynir gibi temel gıda ihtiyaçlarını alamadığın bir ortamda simidin temel gıda maddesi sayılması gayet normal… Bence, “Biz o kadar kötü yönetiyoruz ki insanlar kuş kadar maaş alınca hamur bile yiyemez hale geldiler. Bari kanun çıkaralım, hamur yemeğe devam etsinler” diye düşündüler.
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