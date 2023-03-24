Murat Muratoğlu: Para dağıtmak en güzel seçenek

Anketlerde Erdoğan’ın oyu düşmeye devam ediyorsa gidişatı tersine çevirmek için ne yapmak gerek? Para dağıtmak en güzel seçenek… Hedef kitle kim olmalı? Emekliler ile başlamalı… Nitekim Erdoğan tarafından açıklandığı üzere en düşük emekli maaşı 7.500 liraya çıkartıldı. Bu durum 2 milyon 721 bin kişiyi etkiliyor. Az mı? Muharrem İnce’nin bugüne kadar topladığı imzanın 45 katı! Bu duruma nasıl düştü emekliler? O da sorgulanmalı… Ya seçim olmasaydı? Üç ay önce 3.500 lira alırken önce 5.500 liraya ve önceki gün itibarıyla 7.500’e yükseltilmesi çok güzel haber… Diğer emekliler haklı olarak adalet bekler. Bari onların da hakkını ver! Maalesef ki bu artırım günümüz enflasyon koşullarında pek bir şey ifade etmese de hiç yoktan iyi diye düşünenlerin oylarını çeker.

Murat Muratoğlu’nun yazısı