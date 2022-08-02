Murat Muratoğlu: Ha Merkez Bankası başkanı ha okeye dördüncü

Ha Merkez Bankası Başkanı ha okey masasının aranan dördüncü adamı… Muhabbetleri aynı… Tek farkları biri arkadaşlarıyla geyik yapıyor diğeri ülkenin para politikasını geyik yaparak yönetiyor. Şahap Bey’i kaldır, Haldun Abi’yi oturt o koltuğa… Hiç değilse “son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk Lirası” gibi saçma sapan bir açıklama ile çıkmaz insanların karşısına…

Ona bakarsan dün saat 14:23’de dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi bizdik… Saat 14:31 itibarıyla Fildişi’ne kaptırdık. Şaka maka hayatımızdan Şahap Bey’i çıkartsak enflasyon yüzde 16.19’da… Göreve geldiğinden beri enflasyona yüzde 62.43’lük bir katkı sağladı benzer hesapla

Murat Muratoğlu’nun yazısı