Murat Muratoğlu: Gözden kaçmaması gereken AKP’nin kendi eski bakanını bile ikna edememesi

Mehmet Şimşek, Erdoğan’dan gelen teklifi elinin tersiyle itti. Akıllı adam kendisi… Diğer yandan gözden kaçmaması gereken AKP’nin kendi eski bakanını bile ikna edememesi… Bırak işin içerisinde olmayı uzaktan seyreden birinin bile buradan çıkış olmadığını görmesi sürpriz değil ki… Bariz “batan geminin saksısı” muamelesi görmek istemedi.

“Sn. Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim” diye başladı… “Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum” diye noktaladı…

Murat Muratoğlu’nun yazısı