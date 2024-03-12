Ekonomide bazı kararları hızlı ve tek kalemde almazsan, alıştıra alıştıra söyleme yoluna saparsan maliyeti çok yüksek olur. Nitekim kredi kartlarına seçimden sonra limit kısıtlaması ve yeni düzenleme geleceğinin açıklanması kredi kartı harcamalarının patlama yapmasına neden oldu. Önceleri iyiydi tabii… Faizleri artırmak yasaklanınca kartlar faizsiz kredi tadındaydı… Millet limitini dibine kadar harcadı. Borçlandı… O devir geçti. Seçime kadar bile dayanılamadı! Çoğu banka sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını 3’e düşürdü… Ne bir açıklama yapıldı ne de uyarı… Büyük baskı var finansal kuruluşlar üzerinde… Yoksa bankalar bayılır kredi kartından nakit avans çekilmesine… Hatta en sevdiği kredi kazançlarıdır… Batık oranı düşük, kâr marjı fazla… Asgariyi öde, hiç ödeme, bir ay geciktir sonra öde… Faiz, faiz üzerine binsin, bankanın kazancı katlansın.
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