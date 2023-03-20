Murat Muratoğlu: Ekonomi çok şiddetli sallanır

Ocak ayında 32.2 milyar TL olan aylık açık, şubattaki 170,6 milyar TL tutarındaki açığın da ilavesiyle iki ayda 202.8 milyar TL’ye yükseldi. Bütçe raydan çıktı. Sırada seçim olduğuna göre hemen sonrası ilk hedef ek bütçe… Mümkün değil devam etmek eskisiyle… Geçen yıl bile iki ayda 99.8 milyar TL fazla verilirken sonraki aylarda yapılan devasa harcamalarla bütçe ancak yaz aylarına kadar dayanmıştı. Yenisi yapıldı. Bu yıl planda olmayan emeklilikte yaşa takılanların ödemeleri, onların tazminatları için şirketlere açılacak krediler, seçim harcamaları ve deprem giderleri söz konusu…

Bir ülke ekonomisini taklaya getiren hem cari açık hem de bütçe açığının el ele dolaşmasıdır. Birlikte ekonomiyi uçuruma doğru sürüklemeleri kaçınılmazdır. Türkiye ekonomisi temelinden sarsılır. Ekonomi önümüzdeki aylarda çok şiddetli sallanır. Nereden bakarsak bakalım bu tabloyu görmemiz matematik hesabıdır. Sorumlu mevcut yönetim olsa da sorunun sahibi Türk halkıdır.

Murat Muratoğlu’nun yazısı