Murat Muratoğlu: Düşündüler taşındılar akıllarına yine beton dökmek geldi

Türkiye ekonomisi kırılıyor, kabine toplanıyor ve sonrasında “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz” deniliyor yapılan açıklamada… Bu mudur? Budur! Kurtuldu işte ülke ekonomisi… Düşündüler taşındılar akıllarına yine beton dökmek geldi! İhtiyacımız olan tek şeyin yeni inşaatlar olduğu tescillendi. İnsanlar karınlarını doyuramıyor, çıkıp “Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız” diyor. Bir de bunu yeni proje diye anlatıyor. Ekonomik krizdeki Türkiye’nin kurtuluş reçetesi olarak sunuyor. Aynısını bundan üç yıl önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dile getirmişti. “Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacak” demişti.
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