Türkiye’de ekonominin durumunu nasıl anlıyorsun? Hemen dolar fiyatına bakıyorsun. Artmamışsa “ekonomi iyi” sanıyorsun! Bu göstergeyi sen biliyorsun da İktidar bilmiyor mu? Nitekim doları baskılarsan, fiyatının artmamasını sağlarsan, batan şirketleri de haber yaptırmazsan, ekonomi gayet iyi… Baksana dolar kıpırdamıyor, yerinde sayıyor. Harika! Öncelikle, döviz kurlarının ekonomik performansın tek göstergesi olmadığını vurgulamak gerekiyor. Dolar kuru sabit ya da istikrarlı görünse bile, bu durum ekonominin nefes aldığı anlamına gelmiyor. Kur kontrolü, yanıltıcı bir refah hissi yaratabilir ve altta yatan sorunları gizleyebilir. İktidar yıllardır buna oynuyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı