Murat Muratoğlu: Borçlular parti kursa tek başına iktidarı alır

Türkiye’de bankalara borçlu insan sayısı 36.1 milyon kişi… Koskoca Avustralya kıtasında toplamda 14 ülke yer alıyor ve 35 milyon kişi yaşıyor. Bizdeki kredi borçluları bir kıta nüfusunu geçiyor. Borçlular birleşip parti kursalar, açık ara tek başlarına iktidarı alırlar… Kanun çıkartıp borçlarını silerler, rahatlarlar… Nasıl fikir ama? Nefis maşallah… Şimdilik açıklanan rakamlara göre geri ödenemeyen, yasal takibe intikal eden banka kredi ve kart borçlarının tutarı 160 milyar lira… Hem de onca esnetmeye, ertelemeye rağmen bu para… Bu film önceden çekildi… Sonrası bildiğimiz kısır döngüye girildi. Para basma, daha çok borçlanma, iki-üç ay rahatlama, dövizde patlama, şirketlerde batma, bahane bulma, at izinin it izinde karışması ve kapanış… Allah kurtarsın…
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