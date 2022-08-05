Murat Muratoğlu: ‘Bir ülke nasıl yönetilemez’ konusunda kitap yazıyorlar

Nitekim ekonominin iyi gitmediği, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu çöp seviyesine indirdiği sır değil… Keşke böyle bir tarif yapmasaydı Nebati… Ters anlaşılabilirdi. Adeta “bir ülke nasıl yönetilemez” konusunda kitap yazıyorlar. Gelecek nesiller okusun ders olsun diye… İş bilmek nedir? Kriz nasıl yönetilir? Liyakat gerekli midir? Bilgi düzeyi neden önemlidir? Artık nasıl bir yetenek, kalibre, vizyon ve düşünce çölünün ortasında düştülerse eşe dosta stratejik görevleri yükleyip idare etme çabasındalar. Yoksa umudunu kesti de farklı biçimde “sorumlu ben değilim, sorumlu Erdoğan’dır” deyip hikayeyi mi özetliyor. Gerçi bizzat kendisi televizyonda, “Amerikan Merkez Bankası kamunun değil ki, 5 tane ailenin…” diyerek bilim kurguya ilgisi olduğunu belli etmişti. Acaba diyorum küçük bir ihtimal de olsa “Amerika’yı bile 5 aile yönetiyorken bizde ekonomi bir kişi” diye laf çakmış olabilir mi? Çok ince görmüştür belki…

Murat Muratoğlu’nun yazısı