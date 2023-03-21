Murat Muratoğlu: BDDK bile inanmıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bile inanmıyor ki geçen ay bankacılık sektörü konut kredilerinde yeni düzenlemeye gitti. 2 milyon TL olan en düşük konut kredisi limiti 5 milyon TL’ye, 10 milyon TL olan en yüksek kredi limiti ise 20 milyon TL’ye yükseltildi. Zira 2 milyona ev mi kaldı?

Dar ve orta gelirlilerin ev alması mucizelere bağlı… Ödeme gücünü kat kat aşan kredi taksitleriyle belli ki hepsi ömür boyu kiracı… Nitekim konut piyasasında yüzde 18’e varan sert düşüşler yaşandı. Millette para falan kalmadı. Alan çoktan aldı. Talep düşerse fiyatlar geriler derken işler değişti birden… Şimdi deprem nedeniyle açıkta kalan yüzbinler tarafından konuta tekrar yüksek talep gelecek. Fiyatlar belli ki aşağı falan inmeyecek. Deprem bölgesinde kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ihalelerle başlatılan konut inşaatları piyasayı rahatlatır mı? Erdoğan’ın “yeni yapılaşma ovalardan dağlara doğru olacak” sözleri ve vaatlerinin tam aksine hızla kamulaştırılıp imara açılan tarım alanlarına, ekili arazilere, sulama bölgelerine yapılması.

Murat Muratoğlu’nun yazısı