Murat Muratoğlu: Banka sayısı enteresan arttı

İlla araştırılmıştır ama medyaya yansıyan ve gerek BDDK gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlanmayan haberlerde yatırım bankacılığı izni verilen Irak-BAE merkezli grup daha önce CIA raporlarında Irak istihbaratı ile yakınlıkları nedeniyle yer alıyor. Aynı zamanda İtalya hükümeti tarafından yürütülen soruşturmada ise yasa dışı silah kaçakçılığında da adı geçen bir grup… Sanki açıklamaya muhtaç bazı karanlık noktalar var. Koskoca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu herhalde açıklama yapar.

Hâlâ TMSF portföyünde 2001 krizinde el konulan ve satılmayan bankalar varken, bu bankalar neden şeffaf ve rekabetçi şekilde satışa çıkartılmıyor? Geçtiğimiz günlerde bu bankalardan 110 yıllık Türk Ticaret Bankası yani Türkbank 21 yıl sonra şeffaf olmayan bir ihaleyle kapalı kapılar ardında satıldı. Tamam banka sayısı artsın dedim ama bu durum sanki bir acayip gelişti!

Murat Muratoğlu’nun yazısı