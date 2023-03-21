Murat Ağırel: Selde yok olan yollara milyonlar harcamışlar

Yine yollar buruşturulmuş kâğıt gibi oldu. Menfez noktalarından yıkıldı. Görmüşsünüzdür görüntülerini.

Urfa’daki su basan altgeçit ve üstgeçit ile ilgili bilgileri yazmıştım. Şimdi de sel nedeniyle yıkılan yolları kim yapmış onları yazalım.

Öncelikle Karayolları’nın yaptığı açıklamaya göre Bozova-Hilvan arası devlet yolunun 8. kilometresinde çökme gerçekleşti.

Görüntüyü incelersek hem asfalt yol çökmüş hem de yolda bulunan bir köprü çökmüş.

Şimdi sorumlu kurum Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü. Bu tür ihaleleri bulmak çok zordur. Zira kısım kısım yapılır bu yol ihaleleri.

Bahsedilen yolun “sanat ve üstyapılarını” kim yapmış ilk başta ona bakalım.

İşin adı: Ovacık İl Yolu, Akziyaret İl Yolu, Bozova-Hilvan İl Yolları Arası Devlet Yolunun Muhtelif Kesimlerinde Sanat Yapı ve Üstyapı İşleri Yapım İşi…

Bu iş 2018 yılı mayıs ayında ihale edilmiş. (İKN: 2018/186545) Yaklaşık maliyeti 7.5 milyon TL ancak ihaleyi yüzde 48 tenzilatla 3.8 milyon TL bedel ile İMSA-BERPAŞ iş ortaklığı kazanmış.

Peki, yol?

Şanlıurfa-Hilvan-Bozova yolunun 0 ve 26 km arası ikmal işini 2013 yılında 30 milyon bedel ile Güven İnşaat adlı firma yapmış. (İKN 2013/6189)

Bu ihaleleri kayda geçsin diye yazıyorum.

Zira 21 yıldır cennet vatan Türkiye yeterince cana doydu.

Murat Ağırel’in yazısı