Murat Ağırel: Sahte iş bitirme belgesiyle milyonluk ihaleler almışlar

Geçen hafta Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketinde vatandaşlara adeta mezar olan Abide Kavşağı altgeçit ve üstgeçit yollarını yapan firmalara ait bilgilere yer vermiştim.
Kavşağın üst yollarını yapan Gürbağ Grup’a bağlı Ohitan adlı firma hakkında Kamu İhale Kurumu’nun verdiği ihale yasağı kararını ve yapılan suç duyurusunu yazmıştım.
Özetle sahte iş bitirme belgesiyle milyonluk ihaleler almışlar.
Sahte iş bitirme belgesi sadece bu firmaya özel değil.
Bu olağan bir uygulama!
Elime bir mahkeme kararı ulaştı. Mahkemenin dava konusu “sahte iş bitirme belgesi”. Bahse konu firma ise Bayburt Grup…