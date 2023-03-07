Murat Ağırel: Kızılay, çadırları iki kere mi sattı?

AFAD başka çadır ihalesi daha yapmış. 50 bin adetlik çadır ihalesi yılbaşında gerçekleştirilmiş. Biri 12 metrekare diğeri 16 metrekare büyüklüğünde iki ebattaki çadır ihalesi davet usulü yapılmış. İstekliler arasında Kızılay da var Tuğba Çanta da var. Ancak ihaleyi bu iki firma değil Albayrak firması kazanmış.

Öğrendiğime göre bu firma AFAD’a çadır teslimi yapmamış daha. Dahası AFAD, 80 bin adet YDS firmasından 60 bin adet de Z Makine firmasından çadır almış.

Öyle ki Kızılay’ın üretiyorum dediği çadır şirketinde ürettiği çadır kapasitesinin yetersiz olduğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle dış piyasaya fason üretim yaptırıyor. Dolayısıyla maliyet denilen rakam kuruma değil fason firmalara aktarılıyor.

Akıllara şu soru geliyor: AFAD çadır için ihale açıyor ve yetkinliği olmayan firmalara mı çadır siparişi veriyor?

Bir soru daha var: Kızılay AHBAP’a sattığı çadırları aslında daha önce yurtdışına mı satmıştı? Yani aynı çadırları iki kere mi sattı? Kızılay’a sordum yetkililer yanıt vermekten kaçındı.

Murat Ağırel’in yazısı