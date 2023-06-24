Murat Ağırel: Dolandırıcılık haberlerinde gözle görülür bir artış söz konusu

Dolandırıcılık haberlerinde gözle görülür bir artış söz konusu. Okurun dikkatini çektiği için mi bu haberler bültenlerde daha çok yer kaplıyor yoksa dolandırıcılık vakaları çok fazla arttığı için mi bültenlerde bu kadar yer kaplıyor!

Bence ikinci seçenek…

Dolandırıcılık haberleri de kendi aralarında sınıflandırılabilir. Mesela en çok gözüme çarpan kendisini MİT, istihbarat, polis, savcı gibi tanıtarak yurttaşları dolandıran kişilerin sayısı epeyce çok.

Bu unvanları toplumda güvenilir oldukları için değil, toplumda oluşan korkuyu kullanmak için özellikle seçiyorlar.

Murat Ağırel’in yazısı