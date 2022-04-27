‘Müjdesi’ alkışlanmayan Nebati bozuldu: ‘Akşam uyuşukluğu, daha ne istiyorsunuz’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, öncü göstergelerin ilk çeyrekte 6-7 büyümeye işaret ettiğini söyledi. Nebati açıkladığı teşvik paketi alkış almayınca da tatlı sert bir sitem etmeyi ihmal etmedi.

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Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 11 büyümüştü. Ancak büyümenin kapsayıcılığı halen en büyük tartışma konusu. Hükümet büyüme rakamlarıyla övünmeye devam etse de her geçen gün artan enflasyon ve yoksullukla birlikte vatandaşın cebi küçülmeye devam ediyor. 2013 yılında 12 bin 582 dolara kadar çıkan kişi başına düşen milli gelir de bugün 9 bin 539 dolara kadar inmiş durumda.

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) nisan ayı olağan meclis toplantısına katılan Bakan Nebati’nin değerlendirmelerinden öne çıkanlarsa şöyle:

* Sanayi üretimi ilk 2 ayda yıllık bazda yüzde 10,7 arttı. İlk çeyrek ihracatı yıllıklandırılmış olarak 235,6 milyar dolara yükseldi. Şubat ayı itibarıyla toplam istihdam 30 milyon kişiyi aşarak rekor kırdığı, işsizlik oranının yüzde 10,7’ye geriledi. Öncü göstergeler büyümenin 2022’nin ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Çarklar dönüyor, işler iyi.

*Kur korumalı mevduat ürünü katkısıyla mevduatların vadesini uzatması katkısıyla döviz kurunda istikrar sağladık. Dövizde yüksek oynaklıklar gündemimizden çıktı. Önümüzü görüyoruz.

Yakın zamanda KGF paketini sizlerin kullanımına sunduk. TL cinsinden kredi imkanını sunuyoruz. Tüm krediler TL bazında. 100 milyar ihracat 50 milyar turizmcilere uzun vadeli kredi imkanı sağlanacak.

150 milyar lira sizlere bir kredi vereceğiz. Siz istiyorsunuz sizlere arz ediyoruz. Her hafta mutlaka yeni bir kredi imkanı müjdeler var. Yeni teşvik paketinde faizi yüzde 9’a kadar düşüreceğiz.

Alkış gelmeyince sitem etti

Nebati konuşması sırasında açıkladığı teşvik paketine beklediği alkışı alamayınca şakayla karışık sitem de etti: “Size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum. Akşam uyuşukluğu… Yüzde 9’a kadar, daha ne istiyorsunuz.“

Bu sözler üzerine salonda bulananlar Nebati’yi alkışladı.