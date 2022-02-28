Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 11 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi 2021’in dördüncü çeyreğinde beklentilere paralel bir şekilde yüzde 9,1 büyüdü. Böylece 2021 yılı büyüme oranı yüzde 11 olarak gerçekleşti.

2021 üçüncü çeyreğine ilişkin yıllık büyüme ise yüzde 7,4’ten yüzde 7,5’e revize edildi.

2021 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85 bin 672 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 539 olarak hesaplandı. 2020’de dolar cinsinden kişi başı gelir 8 bin 599 dolar olarak kaydedilmişti.

2021’de en yüksek büyüme ihracatta

Ana kalemler bazında bakıldığında 2021 yılı tamamında en hızlı büyümeyi ihracat kaydetti.

Verilere göre 2021 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 24,9, ithalatı ise yüzde 2 arttı.

Büyüme performansında ihracatı iç tüketim takip etti. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2021 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 15,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 55,1 oldu.

Yılın tamamında kamu harcamalarında yıllık büyüme yüzde 2,1; yatırımlarda ise yüzde 6,4 oldu.

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