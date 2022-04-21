‘Şahlandı’ denen Türk ekonomisi küme düştü

İktidara göre ‘şahlanan’ Türk ekonomisi artık ilk 20 ekonominin arasında yer almıyor.

Kaynak: IMF

Ekonomist Mahfi Eğilmez’in IMF verilerinden derlediğine göre Türkiye’de 2015’te gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 864 milyar dolarken 2021’de bu rakam 807 milyar dolara geriledi.

Söz konusu altı yıllık sürede Türkiye 16’ıncı sıradan 21’inciliğe geriledi.

Kaynak: IMF

Ayrıca Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bu yıl için tahminleri de dolar cinsinden GSYH’nin ciddi gerileyeceğini ortaya koyuyor.

Beklenti GSYH’nin 692 milyar dolara kadar düşeceği yönünde.

Martta yüzde 61,14’le son 20 yılın zirvesine ulaşan enflasyon için yıl sonu beklentisiyse yüzde 52,4.