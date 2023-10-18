Muhammed Salah Gazze için dünya liderlerine seslendi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen yıldız oyuncu Muhammed Salah, Gazze halkına destek için dünya liderlerine çağrıda bulundu.

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Sosyal medya hesaplarından video paylaşan Salah, “Böyle zamanlarda konuşmak kolay değil. Çok fazla vahşet ve kalp kırıcı şiddet var. Gazze’nin insani yardım almasına acilen izin verilmeli. Oradaki halk, çok kötü koşullar altında” ifadelerini kullandı.

Dünya liderlerine seslenen yıldız futbolcu, “Hastanede yaşanan görüntüler çok korkunçtu. Gazze halkının suya, yemeğe ve tıbbi desteğe ihtiyacı var. Bütün dünya liderlerini, masum ruhların daha fazla katledilmesini önlemek amacıyla bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli” dedi.