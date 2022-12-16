Muhalefet liderleri CNN Türk ekibine ‘sarılma’ beğendiremedi

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırıysa 27 bin 41 liraya çıktı. Türkiye’de asgari ücret 5 bin 500 lira. Asgari ücretin yıl sonu zammıyla 7 bin 500-8 bin 500 arasına geleceği tahmin ediliyor. Ekonomik kriz derinleşirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen […]