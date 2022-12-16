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Yaramazlara biraz batar!

Muhalefet liderleri CNN Türk ekibine ‘sarılma’ beğendiremedi

CNN Türk ekibi, muhafelet liderlerinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sarılmasını beğenmedi: “Bu üzülme sarılması değil.”

CNN Türk ekibi, ‘üzülme sarılmasını’ gösteriyor. (Twitter)

AKP döneminde zenginleşen Demirören grubuna ait CNN Türk’teki programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hapis cezası ve ‘siyasi yasak’ alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘sarılması’ tartışıldı. 


Bunun ‘üzülme sarılması’ olmadığını iddia eden Melik Yiğitel’e programın sunucusu Hande Fırat, “Nasıl olur diye sordu.

Daha sonra ikili sarılarak ‘üzülme sarılması’ örneği verdi. İYİ Partili Turhan Çömez, söz konusu görüntüleri yayınlayarak, “CNN Türk’te seçim gecesi yaşanacak üzüntünün provası yapıldı” diye yazdı.

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