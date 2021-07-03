Muhabiri bile yanıltmıştı: Klopp’a Klopp’tan çok benzeyen adam

Premier Lig kulübü Liverpool’un Alman teknik direktörü Jurgen Klopp’a benzerliğiyle bir muhabiri bile yanıltmayı başaran adam hikayesini anlattı.

Fotoğraflar: Instagram

Alman teknik direktörün benzerinin geçen hafta İngiltere’nin Almanya’yı 2-0 yendiği EURO 2020 maçından sonra, İngiliz taraftarlarla galibiyeti kutladığı görüntüler ve ITV kanalının kıdemli muhabiri Jonathan Swain’i yanıltmasıyla gündeme gelmişti.

Jurgens here for the piss up 😂🙌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #EnglandvGermany pic.twitter.com/pTHvy2stnK — Lindsey Ramskill (@linziramma) June 29, 2021

Galibiyetin ertesi günü programa bağlanan muhabir Swain, “Klopp dün akşam müthişti” diye başlayıp “Stada girerken Jürgen Klopp’la karşılaştım, harikaydı. Taraftarla birlikte marş söylüyor, omuzlarında bira içiyordu” demişti. Swain, Klopp’la çektirdiğini sandığı bir selfie’yi bile paylaştı.

Şapkası, gözlükleri, sakalıyla Klopp’a şaşırtıcı derecede benzeyen adamı gerçekten o sanmak anlaşılabilir bir hata, ancak muhabirin Alman teknik adamın ülkesinin mağlubiyetini İngiliz taraftarla kutlayabileceğini düşünmesi onu Twitter’da kullanıcılarının diline düşmekten kurtaramamıştı.

Muhabirin o taraftarı gerçekten Klopp sanmadığını, izleyiciyi ‘trollediğini’ düşünenler olsa da, muhabir daha sonra bağlandığı bir programda gördüğü kişiyi gerçekten Klopp sandığını anlatmıştı.

Peki bazı futbolseverlere göre Klopp’a Klopp’tan bile çok benzeyen adam kimdi?

Greenwich doğumlu Ray Cornwell, 61 yaşında bir dede. Futbol zaferlerini taraftarların omuzlarında kutlamadığı zamanlarda Cheeky Chicos isimli bir restoran zincirinin müdürü olarak çalışıyor. Aynı zamanda başkent Londra’nın merkezinde emlak geliştirme ofisi var.

54 yaşındaki Alman teknik direktöre benzerliğini ilk olarak iki yıl önce arkadaşlarından gelen yorumlarla fark etmiş. Ancak ne zaman ki torunu bir gün “Dedemin televizyonda ne işi var” diye sormuş, Cornwell bu benzerlikten bir şeyler çıkarmaya karar vermiş.

Küçük çocuğun televizyonda Klopp’u görünce kafasının karışması normal; muhabiri yanıltacak kadar benzemeyi nasıl başardı? “Şanslıyım çünkü Jurgen’le tam olarak aynı kiloda ve boydayım” diyor Cornwell.

Ancak ona dönüşmesi için teknik direktörün meşhur gülüşünü de kopyalamalıydı. Bunun içinde filmler ve tiyatro oyunları için protez diş yapan bir şirkete gitmiş. Jurgen’in dişlerini birebir kopyalayarak takıp çıkarabileceği bir protez diş yaptırmış.

Görüntüsünü tamamlamak için Klopp’un gözlüklerinin aynısını almış. Renkli lensler ve Liverpool formasıyla dönüşümünü tamamlamış.

Geçen salı maç sonrası İngiliz taraftarla yaşadığı ana gelince… Bir anda taraftarlardan biri onu kaldırıp omuzlarına almış: “Herkes bir anda ‘Jurgen Jurgen‘ diye bağırmaya başladı. Harikaydı.”

Şimdiye kadar taraftarlardan olumsuz bir tepki almadığını anlatan Cornwell, bunu insanları güldürüp eğlenmek için yaptığını anlatıyor. Geçenlerde ayağı kırık, koltuk değnekleriyle yürüyen bir çocukla karşılaştığını, çocuğun kendisini görünce çok sevindiğini ve fotoğraf çektirdiğini keyifle anlatıyor.

Henüz gerçek Klopp’la tanışmamış ama son günlerde gördüğü ilgiden sonra yakında bir araya gelebilirler.