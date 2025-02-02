Muğla'da denetim: 95 otel ve tesis kapatıldı

Muğla’da 503 otel ve tesisin denetlendi. Bunlardan 95’i eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel’de 21 Ocak sabahı 03:30 sularında çıkan yangında 78 kişi ölmüş, 51 kişi de yaralanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine, turizm işletme belgesi almayan ve kayıt dışı faaliyet gösteren otellere ilişkin tebligat göndermişti.

Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan’ın imzasını taşıyan yazıda, ‘Turizmi Teşvik Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı faaliyet gösteren işletmelerin tespit edilip, gerekli işlemlerin yapılması istenmişti.

31 Ocak’ta Bursa’da ruhsatı veya işyeri açma belgesi olmayan ve tesislerinde eksiklikler olan 25 köşk evi de dahil 161 otel, konaklama yeriyle tesis mühürlenmişti.

Bugün de Muğla’da 503 otel ve tesisi denetlendi. 95’i eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldı.

Öte yandan 392’sinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Valilik koordinasyonunda, tüm kurum ve kuruluşların işbirliğinde güvenli ve sürdürülebilir turizm için denetimlerin devam edeceği belirtildi.