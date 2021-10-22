Müdürüne kızıp ofise fare bırakan kişiye altı ay hapis

İrlanda’da, müdürüyle sorun yaşadıktan sonra iki fare getirip ofise bırakan kişi altı ay hapis cezasına çarpıtırıldı.

Fotoğraf: news2use.ors.nih.gov

County Cork’ta yaşayan ve 23 yıldır belediyede çalışan John O’Neill (61), şubat ayında fareleri ofis ortamına bırakarak zarara neden olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından suçlu bulundu. Mahkemede, bir konuda karşı karşya geldiği müdürüne sinirlenen O’Neill’in çalışma saatleri sonrasında binaya girip ceketinin içine gizlediği fareleri bırakırken görüldüğü güvenlik kamerası kayıtları gösterildi.

Ertesi gün ofise geldiklerinde her yerde ‘dışkı’ bulan çalışanlar durumu yetkililere bildirdi, inceleme sonucunda nedeni anlaşıldı. O’Neill’in ‘eylemi’ ofisin ilaçlanması dahil 3 bin avro (33 bin 564 lira) zarara neden oldu. Bilinçli olarak fare getirdiği anlaşılan O’Neill gözaltına alındı ve dava açıldı.

Avukatı, dünkü duruşmada, müvekkilinin zararı tazmin etmek için 3 bin avro getirdiğini söyledi ve hapis cezası verilmemesini talep etti.

Bu suça verilebilecek azami ceza 2 bin 500 avro (27 bin 970 lira) veya 12 ay hapis cezasıydı. Mahkemenin hakimi ofisteki sorunları ve stresi aşmanın birçok yolu olduğunu ancak fare götürmenin bunlar arasında yer almadığını vurgulayarak altı ay hapis cezası verdi.