MSB'den teğmenler açıklaması: Karar, öngörülen tarihi izleyen 10 iş günü içinde gerekçeli olarak hazırlanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenler soruşturmasında kararın 10 iş gününde hazırlanacağını duyurdu.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu mezunu teğmenler 30-31 Ağustos 2024’teki yemin töreninin ardından kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti.
Bunun üzerine teğmenler, ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) konuyu görüşmek üzere bugün toplanacak.
Anka‘nın aktardığına göre bakanlık açıklaması şöyle:
“Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14:00’da toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır.”