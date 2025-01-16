MSB'den teğmenler açıklaması: Karar, öngörülen tarihi izleyen 10 iş günü içinde gerekçeli olarak hazırlanacak

Marmara’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da şiddetli hissedildi. 12:49’da meydana gelen depremin merkezi Silivri olarak açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saha taramalarının başladığını duyurdu. Dakikalar önce Marmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İkinci sarsıntı çok daha uzun ve şiddetliydi.