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Yaramazlara biraz batar!

MSB kaynakları: Teğmenler için disiplin süreci başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları ‘kılıçlı yemin’ törenindeki teğmenler için Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) sürecinin başladığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Ankara’da harp okullarının mezuniyet töreni 30-31 Ağustos’ta yapılmış, Kara Harp Okulu mezunu teğmenler dönem birincisiyle kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti.


Ardından bazı teğmenler ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin dünkü grup toplantısında teğmenleri şu sözlerle hedef almıştı:

“Komutanların talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapanların yarın neler yapacağını kim bilir? Ordumuzun yıpratılmasına da siyasi emeller uğruna provoke edilmesine de eyvallah edemeyiz. TSK’da disiplin hayati öneme sahiptir.

Ordumuzun yıpratılmasına da provoke edilmesine de izin vermeyiz. Kahraman ordumuz, vesayet heveslilerinden ve FETÖ’cü hainlerden temizlendikçe vatan savunmasını çok daha iyi bir şekilde yerine getirmeye başlamıştır.”

ANKA‘nın aktardığı habere göre MSB kaynakları son durumla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK’nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır.”

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