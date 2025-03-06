MSB duyurdu: Genelkurmay başkanı, komutanlar ve bakandan Özel'e dava

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları’yla Genelkurmay Başkanı ve MSB Bakanı’nın ayrı ayrı tazminat davası açtığını duyurdu.

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Özel, 25 Şubat’taki grup toplantısında teğmenlerin ihracına şerh koyan Korgeneral Tevfik Algan’ın sürgüne yollanmak istendiğini öne sürmüştü.

26 Şubat’ta AKP il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özel’e şöyle çıkışmıştı:

“Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Ayağını denk al, almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf edemezsin. Haddini bileceksin.

Komuta kadememizi toplayacağım, manevi tazminat davasından tut, diğer her noktada bunlara davayı açacağız.”

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi İmalatı Harbiye Müzesi’nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Özel’e, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları’yla Genelkurmay Başkanı ve MSB Bakanı’nın ayrı ayrı tazminat davası açtığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Özel, Algan’ın sürgüne yollanmak istendiğini öne sürmüştü.

CHP lideri şöyle konuşmuştu:

* TSK’dan Mustafa Kemal’in askerleriyiz diye ant içen beş teğmeni ihraç ettiler biliyorsunuz. Orada disiplin kurulunun başkanı kara kuvvetleri komutanlığı kurmay başkanıydı. Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan’ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan’ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi.

* O süreçte Algan’a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum.

* Onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum; Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız.

* Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetli Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum, silah arkadaşlarından duyuyorum, günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum.