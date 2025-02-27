MSB'den Özel'e: Tüm yasal haklar kullanılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözleri hakkında yasal hakların kullanılacağını duyurdu.

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Özel, 25 Şubat’taki grup toplantısında teğmenlerin ihracına şerh koyan Korgeneral Tevfik Algan’ın sürgüne yollanmak istendiğini öne sürmüştü.

MSB’nin açıklaması şöyle:

“Kuvvet komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır.”

Ne olmuştu?

CHP lideri, kuvvet komutanları hakkında şöyle konuşmuştu:

* TSK’dan Mustafa Kemal’in askerleriyiz diye ant içen beş teğmeni ihraç ettiler biliyorsunuz. Orada disiplin kurulunun başkanı kara kuvvetleri komutanlığı kurmay başkanıydı. Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan’ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan’ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi.

* O süreçte Algan’a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum.

* Onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum; Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız.

* Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetli Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum, silah arkadaşlarından duyuyorum, günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum.