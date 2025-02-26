Erdoğan, Özel'e 'başkomutan' olarak seslendi: Ayağını denk getirmesini biliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ‘başkomutan’ olduğunu belirterek seslendi: “Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Ayağını denk almazsan denk getirmesini biz biliriz.”

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Özel bugün ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hedef alındığı’ yönündeki eleştirileri şöyle yanıtlamıştı:

“TSK’nin ne işine karışırız, ne içine karışırız. Biz TSK’da Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde yemin eden, elini sıktığı, hatırını sorduğu, selamını aldığı, yüzüne güldüğü kişiye sekiz gün susup, sekiz gün boyunca birtakım odaklar saldırdıktan sonra ‘Soruşturma başlatın’ denmiş, hedef gösterilmiş.

Gencecik teğmenler, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dedi diye ordudan ihraç edilmiş. İhraca şerh koyan komisyon başkanına mobbing yapmış, sürmüş, bir başka ordunun emrine vermeye kalkmış. İstifaya zorlanmış, istifa etmiş onurlu şekilde. Bu sürece teslim olmamış.

Ben ne genelkurmay başkanına bir şey diyorum, ne milli savunma bakanına bir şey diyorum. Ben duyduğumu, bildiğimi söylüyorum.

TSK’nın kurumsal yapısına saygımız sonsuz. Ama bu kararı aldırtanlara, oradaki şerh oyunu yazana mobbing yapacak kadar gözü dönenlere tabii ki söyleyecek sözümüz var.”

AKP il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Özel’e çıkıştı:

“Kurultaylarından tahsillerine kadar elinize açtığınız her yerden ya usulsüzlük, ya yolsuzluk ve ya da yamyamlık fışkırıyor. Ana muhalefet cephesindeki tartışmaları seçmenlerinin takip ettiğine inanıyoruz. Bizim gibi milletimiz de şu soruları soruyor: Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz?

Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyi düşürdüğünüz halden hiç mi utanmıyorsunuz? Sayın Özel çıksın bunlara cevap versin.

Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Ayağını denk al, almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf edemezsin. Haddini bileceksin.

Komuta kadememizi toplayacağım, manevi tazminat davasından tut, diğer her noktada bunlara davayı açacağız.”

Ne olmuştu?

Özel 25 Şubat’taki grup toplantısında teğmenlerin ihracına şerh koyan Korgeneral Tevfik Algan’ın sürgüne yollanmak istendiğini öne sürmüştü.

CHP lideri şöyle konuşmuştu:

* TSK’dan Mustafa Kemal’in askerleriyiz diye ant içen beş teğmeni ihraç ettiler biliyorsunuz. Orada disiplin kurulunun başkanı kara kuvvetleri komutanlığı kurmay başkanıydı. Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan’ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan’ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi.

* O süreçte Algan’a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum.

* Onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum; Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız.

* Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetli Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum, silah arkadaşlarından duyuyorum, günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum.